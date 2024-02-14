14 Şubat Çarşamba futbol maç programı: Bugün hangi maçlar var? Futbolseverler 14 Şubat Çarşamba günü oynanacak maçlar hakkında aramalarına hız kazandırdı. İşte bugün oynanacak maçların programı..

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14 Şubat 2024 Çarşamba günü oynanacak futbol maçları spor severler tarafından yakından takip ediliyor.

Bugün oynanacak maçları merak edenler arama motorlarında konu hakkında arama yapmaya başladı.

Futbolseverler arama motorlarında en çok "Bugün kimin maçı var?" ve "Bugün hangi maçlar var?" sorularına yanıt arıyor.

14 Şubat 2024 Çarşamba günü oynanacak futbol maçlarını sizler için derledik. Peki bugün kimin maçı var?

İşte bugün oynanacak maçlar ve başlama saatleri...

Şampiyonlar Ligi

23:00 PSG - Real Sociedad

23:00 Lazio - Bayern Münih

İtalya Serie A

21:00 Bologna - Fiorentina

İngiltere Championship

22:45 Plymouth Argyle - Coventry

22:45 Preston North End - Middlesbrough

22:45 Stoke City - Queens Park Rangers

22:45 Huddersfield Town - Sunderland

23:00 Millwall - Ipswich Town

Yunanistan Kupası

20:30 PAOK - Panathinaikos

İskoçya Premiership

22:45 Rangers - Ross County

22:45 Aberdeen - Motherwell