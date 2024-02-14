14 Şubat Çarşamba futbol maç programı: Bugün hangi maçlar var?

14 Şubat 2024 Çarşamba günü oynanacak futbol maçları spor severler tarafından yakından takip ediliyor.
Bugün oynanacak maçları merak edenler arama motorlarında konu hakkında arama yapmaya başladı.
Futbolseverler arama motorlarında en çok "Bugün kimin maçı var?" ve "Bugün hangi maçlar var?" sorularına yanıt arıyor.
14 Şubat 2024 Çarşamba günü oynanacak futbol maçlarını sizler için derledik. Peki bugün kimin maçı var?
İşte bugün oynanacak maçlar ve başlama saatleri...
Şampiyonlar Ligi
23:00 PSG - Real Sociedad
23:00 Lazio - Bayern Münih
İtalya Serie A
21:00 Bologna - Fiorentina
İngiltere Championship
22:45 Plymouth Argyle - Coventry
22:45 Preston North End - Middlesbrough
22:45 Stoke City - Queens Park Rangers
22:45 Huddersfield Town - Sunderland
23:00 Millwall - Ipswich Town
Yunanistan Kupası
20:30 PAOK - Panathinaikos
İskoçya Premiership
22:45 Rangers - Ross County
22:45 Aberdeen - Motherwell