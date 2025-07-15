15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü’nün 2025 yılında Salı gününe denk gelmesiyle birlikte birçok kamu kuruluşu da mesaiye ara vermiş durumda.

Bu nedenler özellikle sağlık kurumlarında işi olan vatandaşlar 15 Temmuz’da hastane, eczane ve sağlık ocaklarının çalışma saatlerini araştırmaya başlamış durumda.

Kamu kurumları, belediyeler, bankalar ve noterler gibi birçok resmi kuruluşta olduğu gibi sağlık kuruluşlarının da kapalı olup olmadığı araştırılıyor. Peki, 15 Temmuz (bugün) eczaneler açık mı? 15 Temmuz’da hastaneler ve aile hekimlikleri çalışıyor mu?

15 TEMMUZ HASTANELER, POLİKLİNİK, SAĞLIK OCAKLARI, ACİLLER AÇIK MI?

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü resmi tatil olmasından dolayı hastanelerin poliklinik bölümleri, sağlık ocakları kapalı olacak. Hastanelerin yalnızca acil bölümleri hizmet verecek.

Aynı zamanda 15 Temmuz’da nöbetçi eczaneler dışında tüm eczaneler kapalı olacak.

Vatandaşlar bulundukları il ve ilçelerdeki nöbetçi eczanelerin listesine e-Devlet üzerinden erişim sağlayabilecek.