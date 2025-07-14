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15 Temmuz Salı kargolar açık mı, kapalı mı? MNG, Aras, Yurtiçi, Trendyol...

Resmi tatiller arasında yer alan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü, bu yıl salı gününe denk geldi. Bu kapsamda, birçok kurumun mesai saatleri de değişti. Peki, 15 Temmuz Salı kargolar açık mı? İşte yanıtı...

Haber Merkezi Haber Merkezi
14.07.2025 16:45
15 Temmuz Salı kargolar açık mı, kapalı mı? MNG, Aras, Yurtiçi, Trendyol...

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü, her yıl olduğu gibi bu yıl da Türkiye genelinde resmî tatil olarak kutlanıyor.

2025 yılında 15 Temmuz, Salı gününe denk geliyor.

Bu özel günde kamu kurumları, bankalar ve birçok özel sektör kuruluşu gibi kargo firmalarının da mesaisi değişiyor.

Kargo bekleyenler veya gönderisi olanlar, "kargolar açık mı" sorusunu arama motorlarına yöneltiyor.

Peki, 15 Temmuz Salı günü kargolar açık mı? İşte detaylar...

15 TEMMUZ 2025 KARGOLAR AÇIK MI

15 Temmuz, Türkiye’de resmi tatil kapsamındadır.

Bu nedenle; PTT Kargo ve şubeleri kapalı olacak.

Yurtiçi Kargo, Aras Kargo, MNG Kargo, Sürat Kargo gibi özel firmalar da 15 Temmuz Salı günü hizmet vermeyecek.

E-ticaret lojistik firmaları (Trendyol Express, HepsiJET vb.) de dağıtım yapmayacak.

 16 Temmuz Çarşamba günü, tüm kargo firmaları normal çalışma düzenine geri dönecek.

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