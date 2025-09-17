16 Eylül reyting sonuçları: Kıskanmak dizisininden şaşırtan sonuç

Her gün bir önceki güne ait Total, AB ve ABC sıralaması belli olurken dünün reyting sonuçları merakla bekleniyor.

Dün akşam gündüz kuşağı programları ve birbirinden güzel diziler ve programlar ekranlardaki yerini aldı. Güçlü yapımların reyting savaşı sona erdi.

İzleyiciler, dün akşamın reyting sonuçlarını merak ediyor. Peki dün akşam en çok izlenen dizi ve programlar hangileri?

16 EYLÜL SALI REYTİNG SONUÇLARI

Total grubunda “Müge Anlı İle Tatlı Sert” zirvede yer alırken, “Esra Erol’da” ikinci, “Gözleri Karadeniz” ise üçüncü sıraya yerleşti.

AB’de 1. sırada “Müge Anlı İle Tatlı Sert”, 2. sırada “Mehmed Fetihler Sultanı”, 3. sırada ise “Kıskanmak” yer aldı.

ABC’de 1. sırada “Müge Anlı İle Tatlı Sert”, 2. sırada “Kral Kaybederse”, 3. sırada ise “Mehmed Fetihler Sultanı” yer aldı.