16 Kasım reyting sonuçları: Milli maç reytinglere damga vurdu

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Her gün bir önceki güne ait Total, AB ve ABC sıralaması belli olurken dünün reyting sonuçları merakla bekleniyor.

Dün akşam gündüz kuşağı programları ve birbirinden güzel diziler ekranlardaki yerini aldı. Güçlü yapımların reyting savaşı sona erdi.

İzleyiciler, dün akşamın reyting sonuçlarını merak ediyor. Peki dün akşam en çok izlenen dizi ve programlar hangileri?

16 KASIM CUMARTESİ REYTİNG SONUÇLARI

Total’de 1. sırada tv8’de yayınlanan “Türkiye - Galler UEFA Uluslar Ligi Karşılaşması” yer aldı. 2. sırada TRT 1’de ekranlara gelen “Gönül Dağı” yer aldı. 3. sırada ise tv8’de izleyici ile buluşan “MasterChef Türkiye” yer aldı.

AB’de 1. sırada “Türkiye - Galler UEFA Uluslar Ligi Karşılaşması” yer aldı.2. sırada “Gönül Dağı” yer aldı. 3. sırada ise “MasterChef Türkiye” yer aldı.

ABC’de 1. sırada “Türkiye - Galler UEFA Uluslar Ligi Karşılaşması” yer aldı.2. sırada “Gönül Dağı” yer aldı. 3. sırada ise “MasterChef Türkiye” yer aldı.