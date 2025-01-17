16 Ocak reyting sonuçları: İnci Taneleri, Hudutsuz Sevda, Siyah Kalp...

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Her gün bir önceki güne ait Total, AB ve ABC sıralaması belli olurken dünün reyting sonuçları merakla bekleniyor.

Dün akşam gündüz kuşağı programları ve birbirinden güzel diziler ve programlar ekranlardaki yerini aldı. Güçlü yapımların reyting savaşı sona erdi.

İzleyiciler, dün akşamın reyting sonuçlarını merak ediyor. Peki dün akşam en çok izlenen dizi ve programlar hangileri?

16 OCAK PERŞEMBE REYTİNG SONUÇLARI

Total grubunda günün birincisi Atv’nin sevilen programı "Esra Erol’da" olurken, Now TV’de yayınlanan "Hudutsuz Sevda" ikinci sırada yer aldı. Kanal D’nin dram dizisi "İnci Taneleri" ise üçüncü oldu.

AB grubunda Kanal D’nin dizisi "İnci Taneleri", hem yeni bölümüyle hem de özet yayınıyla zirveyi domine etti. Ana haber kategorisinde ise "Selçuk Tepeli İle Now Ana Haber" üçüncü sırada yer aldı.

ABC grubunda da birincilik "İnci Taneleri"nin oldu. Show TV’nin yeni dizisi "Siyah Kalp" ikinci sırada yer alırken, Atv’nin gündüz kuşağı programı "Esra Erol’da" üçüncülüğe adını yazdırdı.