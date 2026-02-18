18 Şubat 2026 teravih vakitleri: Bu akşam teravih saat kaçta? İstanbul, Ankara İzmir...

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

On bir ayın sultanı Ramazan ayının manevi atmosferini güçlendiren teravih namazı, bu akşam itibarıyla camilerde yeniden eda edilmeye başlanacak.

Ramazan ayına özgü bir nafile ibadet olan teravih, yatsı namazının ardından kılınacak.

Hz. Muhammed’in (s.a.v.) uygulamalarıyla günümüze kadar ulaşan teravih namazı, geleneksel olarak 20 rekat şeklinde cemaatle kılınıyor. Camilerde saf tutan vatandaşlar, Kur’an-ı Kerim tilaveti eşliğinde Ramazan'ın bereketini ve huzurunu birlikte yaşıyor.

"Bu akşam teravih saat kaçta?" sorusu ise il il farklılık gösteren namaz vakitleri nedeniyle en çok araştırılan konular arasında yer alıyor.

Peki; teravih namazı saat kaçta? 18 Şubat 2026 tarihli il il teravih vakitleri..

18 ŞUBAT 2026 TERAVİH SAATLERİ

İstanbul: 20.08

Ankara: 19.52

İzmir: 20.15

Diyanet teravih saatleri 2026