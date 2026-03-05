Ramazan'ın son günü 2026: Son sahur, iftar ve teravih tarihi

On bir ayın sultanı Ramazan’ın son günlerine yaklaşılırken, milyonlarca Müslüman için hem bayram sevinci hem de Ramazan’a veda hüznü bir arada yaşanıyor.

Bir ay boyunca tutulan oruçların, yapılan ibadetlerin ve paylaşılan iftar sofralarının ardından gözler şimdi Ramazan’ın son günlerine çevrildi.

Vatandaşlar özellikle son sahurun ne zaman yapılacağını, son iftarın hangi gün gerçekleşeceğini ve son teravih namazının tarihini merak ediyor.

Peki, 2026 yılında Ramazan’ın son günü ne zaman? Son sahur, son iftar ve son teravih hangi tarihte olacak? İşte merak edilen tarihler...

RAMAZAN'IN SON GÜNÜ NE ZAMAN 2026

2026 yılında Ramazan ayı 19 Mart 2026 Perşembe günü tutulacak son oruçla sona erecek. Aynı gün Ramazan Bayramı arifesi olarak idrak edilecek.

Müslümanlar 2026 yılında Ramazan ayının son iftarını 19 Mart Perşembe akşamı yapacak.

SON TERAVİH TARİHİ 2026

Ramazan boyunca yatsı namazından sonra kılınan teravih namazının sonuncusu 18 Mart 2026 Çarşamba akşamı kılınacak.

19 Mart günü Ramazan’ın son oruç günü ve arefe günü olduğundan, o gece teravih namazı kılınmayacak.