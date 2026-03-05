30 günlük oruç fidyesi 2026: Günlük oruç tutamama bedeli...

2026 yılında Ramazan ayında oruç ibadetini yerine getiremeyen veya sağlık gibi geçerli mazeretleri nedeniyle oruç tutamayan vatandaşlar, bunun karşılığında fidye ödemesi yapabiliyor.

Her yıl olduğu gibi bu yıl da Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından belirlenen günlük fidye tutarı, ihtiyaç sahiplerinin bir günlük temel gıda ihtiyacını karşılayacak şekilde hesaplanıyor.

Oruç tutmaya gücü yetmeyen kişiler için geçerli olan bu uygulama, İslam’da sosyal dayanışmayı güçlendiren önemli ibadetlerden biri olarak kabul ediliyor.

Peki, 2026 yılında günlük oruç fidyesi ne kadar oldu? 1 günlük fidye ücreti ve 30 günlük oruç kefareti toplamda kaç TL’ye denk geliyor? İşte merak edilen detaylar...

FİDYE NEDİR

Fidye, İslam’da sağlık, yaşlılık veya kalıcı bir mazeret nedeniyle oruç tutamayan kişilerin, tutamadıkları her gün için ihtiyaç sahiplerine verdiği maddi yardımı ifade eder.

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın açıklamalarına göre fidye miktarı, bir kişinin bir günlük temel gıda ihtiyacını karşılayacak tutar esas alınarak belirlenir ve her yıl yeniden açıklanır.

Oruç tutamayacak durumda olan kişiler, tutamadıkları her gün için bir fidye ödeyerek bu sorumluluğu yerine getirebilir.

GÜNLÜK FİDYE MİKTARI 2026

Fidye bedeli fitre bedeli ile aynı olup, 2026 yılı için bir günlük fidye bedeli 240 TL olarak belirlenmiştir.

30 GÜNLÜK ORUÇ FİDYESİ 2026

Günlük fidye 240 TL olduğundan 30 günlük oruç fidyesi toplam 7.200 TL'dir. Bu bedel tek seferde ödenebileceği gibi, Ramazan boyunca gün gün veya parça parça da ödenebilir.