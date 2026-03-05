Türkiye'nin hangi ülkelerde askeri üssü var? (2026 güncel liste)

Türkiye son yıllarda savunma stratejisini yalnızca kendi sınırları içinde değil, bölgesel güvenlik ve uluslararası iş birlikleri çerçevesinde yurt dışına da taşıdı.

Eğitim, lojistik destek, terörle mücadele ve müttefiklerle ortak operasyonlar gibi amaçlarla farklı ülkelerde askeri üsler ve kalıcı askeri varlıklar oluşturuldu.

Son olarak ABD-İran saldırıları ile gündeme gelen askeri üsler, merak konusu oldu.

Türkiye'nin hangi ülkede askeri üsse sahip olduğu, vatandaşların gündemine geldi.

Peki; Türkiye'nin askeri üsleri hangi ülkelerde vardır? İşte, o liste...

ASKERİ ÜSLERİN AMACI

Terörle mücadele ve sınır güvenliği

Müttefik ülkelerle savunma iş birliği

Bölgesel istikrarı destekleme

Lojistik ve askeri operasyon kolaylığı

Küresel diplomatik ve askeri etkiyi artırma

TÜRKİYE'NİN ASKERİ ÜSLERİ

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti

Türkiye’nin yurt dışındaki en eski ve en büyük askeri varlıklarından biri burada bulunur. Türk Silahlı Kuvvetleri, adadaki güvenliği sağlamak ve olası krizlere karşı caydırıcılık oluşturmak amacıyla bölgede kalıcı birlikler bulundurur.

Katar

2015 yılında kurulan Türk-Katar Ortak Kuvvet Komutanlığı, Türkiye’nin Körfez bölgesindeki en önemli askeri üslerinden biridir. Bu üs, iki ülke arasındaki savunma iş birliğini güçlendirmeyi ve bölgesel güvenliği desteklemeyi amaçlar.

Somali

Başkent Mogadişu’da bulunan TURKSOM Askeri Eğitim Üssü, Türkiye’nin yurt dışındaki en büyük askeri tesislerinden biridir. Burada Somali ordusuna eğitim verilmekte ve ülkenin güvenlik kapasitesinin geliştirilmesine katkı sağlanmaktadır.

Irak

Türkiye, özellikle kuzey Irak’ta terörle mücadele kapsamında çeşitli askeri üs ve operasyon noktaları bulundurur. Bu üsler, sınır güvenliğini sağlamak ve terör örgütlerine karşı operasyonları desteklemek amacıyla kullanılmaktadır.

Suriye

Türkiye, sınır hattındaki güvenliği sağlamak ve terör tehdidini azaltmak amacıyla kuzey Suriye’de çeşitli askeri üsler ve gözlem noktaları kurmuştur. Bu bölgelerde Türk Silahlı Kuvvetleri ve yerel güvenlik güçleri birlikte faaliyet yürütmektedir.

Libya

Türkiye, Libya ile yapılan askeri iş birliği anlaşmaları kapsamında bazı askeri tesislerde danışmanlık, eğitim ve teknik destek faaliyetleri yürütmektedir. Bu kapsamda Türk askeri personeli ülkede görev yapmaktadır.

Azerbaycan

Türkiye ile Azerbaycan arasında güçlü savunma iş birliği bulunur. Ortak tatbikatlar, askeri eğitim faaliyetleri ve bazı askeri tesislerde Türk askerlerinin varlığı bu iş birliğinin önemli parçalarıdır.