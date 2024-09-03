2 Eylül reyting sonuçları: MasterChef Türkiye zirveyi kaptı 2 Eylül 2024 Pazartesi günü birbirinden güzel diziler, filmler ve haber bültenleri ekranlarda yerini aldı. İddialı yapımların reyting savaşı sona erdi. İşte zirvenin sahibi...

Haber Merkezi

Her gün bir önceki güne ait Total, AB ve ABC sıralaması belli olurken dünün reyting sonuçları merakla bekleniyor.

Dün akşam gündüz kuşağı programları ve birbirinden güzel diziler ekranlardaki yerini aldı. Güçlü yapımların reyting savaşı sona erdi.

İzleyiciler, dün akşamın reyting sonuçlarını merak ediyor. Peki dün akşam en çok izlenen dizi ve programlar hangileri?

2 EYLÜL PAZARTESİ REYTİNG SONUÇLARI

Total'de 1.sırada TV8’de izleyiciyle buluşan “Masterchef Türkiye”, 2. sırada Kanal D’de ekrana gelen “Yalan”, 3.sırada Atv’de yayınlanan “Müge Anlı İle Tatlı Sert” yer aldı.

AB'de 1.sırada “Masterchef Türkiye”, 2.sırada “Yalan”, 3.sırada “Müge Anlı İle Tatlı Sert” yer aldı.

ABC'de ise 1.sırada “Masterchef Türkiye”, 2.sırada “Müge Anlı İle Tatlı Sert”, 3.sırada “Yalan” yer aldı.