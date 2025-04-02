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Ramazan Bayramı’nın sona ermesinin ardından milyonlarca vatandaş bayram boyunca kapalı olan hastane, eczane ve sağlık ocaklarının 2 Nisan Çarşamba günü itibariyle açılıp açılmadığını merak ediyor.

Bayram boyunca hastanelerin yalnızca acil poliklinikleri hizmet veriyorken eczaneler ise yalnızca nöbet sistemiyle hizmet veriyordu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından bayram tatilinin 9 güne tamamlanmasının ardından sağlık hizmetlerinin ne zaman hizmete başlayacağı araştırılmaya başlandı. Peki, 2 Nisan Çarşamba günü eczaneler açık mı? Sağlık ocakları ve hastaneler açık mı?

2 NİSAN ÇARŞAMBA GÜNÜ ECZANELER AÇIK MI?

30-31 Mart ve 1 Nisan tarihlerinde, tüm eczaneler kapalı olacak. Bu tarihlerde nöbetçi eczaneler halkın ilaç ihtiyaçlarını karşılamak için hizmet veriyordu.

Bayram tatilinin ardından, 2 Nisan Çarşamba günü eczaneler normal çalışma düzenlerine geri dönecek.

2 NİSAN ÇARŞAMBA HASTENELER VE SAĞLIK OCAKLARI AÇIK MI?

Hastaneler ve sağlık ocakları, 9 günlük bayram tatili boyunca kapalı kalacak ve normal muayene yapılmayacak.

Polikliniklerde ve sağlık ocaklarında hasta kabulü, bayramın ardından 7 Nisan Pazartesi günü başlayacak. Bu süre boyunca hastanelerin acil servisleri hizmet verecek.