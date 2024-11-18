Yağmur Dinç

Emekliye ayrılacak vatandaşların gündeminde "son 7 yıl kuralı" yer alıyor.

Bu detayı ilk kez duyanlar yoğun bir araştırma içerisine girerken, 7 yılın nasıl bir etkisi olduğu da merak konusu.

Emeklilik sürecinde son yedi yılda (2 bin 520 gün) hangi sosyal güvenlik statüsünde çalışıldığının emekli maaşı ve ikramiyeleri doğrudan etkilediği gündeme taşındı.

2008 ÖNCESİ DİKKAT

Bir çalışan, hayatı boyunca çeşitli sosyal güvenlik statülerinde çalışabilir.

İşçi statüsündeki bir kişi 4/A kapsamında, yani SSK üzerinden emekli olurken, Bağ-Kur üzerinden çalışmış bir kişi ise Bağ-Kur’a tabi olarak emekli olur. Ancak, farklı statülerde çalışmış olanların, yedi yıl kuralına dikkat etmesi gerekiyor.

Yani, bir çalışan son yedi yıl içinde en fazla hangi statüde prim ödemişse, emekliliği ve emekli maaşı da bu statüye göre belirleniyor.

2008 sonrası sigortalı olanlar içinse farklı bir düzenleme geçerli; bu grupta tüm çalışma süresine bakılıyor ve ağırlıklı çalışılan statüye göre emeklilik koşulları belirleniyor.