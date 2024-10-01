2024-2025 AÖF kayıt yenileme tarihleri: AÖF kayıt yenileme ne zaman başlayacak?

Üniversitelerin örgün öğretimlerine başlamasının ardından açık öğretimden eğitimlerine devam eden öğrenciler tarafından Anadolu Üniversitesi'nin Açıköğretim Fakültesinin kayıt tarihleri araştırılmaya başlandı.
AÖF, İktisat ve İşletme Fakülteleri için kayıt yenileme ve ders seçimi tarihleri son günlerde en çok araştırılan konular arasında yer alıyor.
Binlerce AÖF öğrencisi kayıt yenileme ve ders seçimi işlemini açıklanan tarihler arasında gerçekleştirebilecek. İşte, 2024-2025 AÖF kayıt yenileme takvimi...
AÖF KAYIT YENİLEME NE ZAMAN?
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinin 2024-2025 Öğretim Yılı Güz Dönemi kayıt yenileme işlem tarihleri açıklandı.
AÖF kayıt yenileme işlemleri 07 Ekim 2024 Pazartesi - 18 Ekim 2024 Cuma tarihleri arasında yapılacak ve 12 gün sürecek.
AÇIKÖĞRETİM GÜZ DÖNEMİ SINAVLARI NE ZAMAN?
Güz Dönemi Ara Sınavı: 07-08 Aralık 2024 tarihinde yapılacak.
Güz Dönemi Dönem Sonu Sınavı: 18-19 Ocak 2025 tarihinde organize edilecek.