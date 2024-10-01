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2024-2025 AÖF kayıt yenileme tarihleri: AÖF kayıt yenileme ne zaman başlayacak?

2024-2025 AÖF kayıt yenileme tarihleri: AÖF kayıt yenileme ne zaman başlayacak? Üniversitelerin eğitim öğretim dönemine başlamalarının ardından AÖF kayıt yenileme işlemleri merak ediliyor. 2024-2025 dönemi kayıt yenileme işlemlerinin ne zaman başlayacağı öğrenimlerine açık üniversitede devam eden öğrencilerin gündeminde yer alıyor. Peki, AÖF kayıt yenileme ne zaman?