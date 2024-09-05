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2024 Ballon d'Or adayları belli oldu! Listede o Türk futbolcu da yer aldı...

2024 Ballon d'Or adayları belli oldu! Listede o Türk futbolcu da yer aldı... Her yıl düzenlen Ballon d’Or ödüllerinde değerlendirilecek olan adaylar belli oldu. Listenin genelinde yer alan yabancı futbolcuların arasında o Türk futbolcuda yer buldu...