2024 Ballon d'Or adayları belli oldu! Listede o Türk futbolcu da yer aldı...
Özel Haber

Fransa'nın ünlü dergisi France Football tarafından her yıl düzenlenen Ballon d’Or ödüllerinin bu yılki adayları belli oldu.

2024 Ballon d'Or ödülü için aday gösterilen 30 futbolcunun yer aldığı liste yayınlandı. Aday gösterilen isimler arasında 8 yıl üst üste ödül almayı başaran Lionel Messi’nin yer almaması dikkat çekti.

1996 yılından bu yana her yıl düzenli olarak yapılan Ballon d’Or ödüllerinde bu yıl değerlendirilecek olan 30 isim şu şekilde oldu.

İŞTE BALLON D’OR ADAYLARI

Jude Bellingham

Ruben Dias

Phil Foden

Fede Valverde

Emi Martinez

Erling Haaland

Nico Williams

Granit Xhaka

Artem Dovbik

Toni Kroos

Vinicius Jr.

Dani Olmo

Florian Wirtz

Martin Odegaard

Mats Hummels

Rodri

Harry Kane

Declan Rice

Vitinha

Cole Palmer

Dani Carvajal

Lamine Yamal

Bukayo Saka

William Saliba

Kylian Mbappe

Lautaro Martinez

Ademola Lookman

Antonio Rüdiger

Alejandro Grimaldo