2024 Ballon d'Or adayları belli oldu! Listede o Türk futbolcu da yer aldı...

Fransa'nın ünlü futbol dergisi France Football tarafından her yıl düzenlenen Ballon d’Or ödüllerinin bu yılki adayları belli oldu.
2024 Ballon d'Or ödülü için aday gösterilen 30 futbolcunun yer aldığı liste yayınlandı. Aday gösterilen isimler arasında 8 yıl üst üste ödül almayı başaran Lionel Messi’nin yer almaması dikkat çekti.
1996 yılından bu yana her yıl düzenli olarak yapılan Ballon d’Or ödüllerinde bu yıl değerlendirilecek olan 30 isim şu şekilde oldu.
İŞTE BALLON D’OR ADAYLARI
Jude Bellingham
Ruben Dias
Phil Foden
Fede Valverde
Emi Martinez
Erling Haaland
Nico Williams
Granit Xhaka
Artem Dovbik
Toni Kroos
Vinicius Jr.
Dani Olmo
Florian Wirtz
Martin Odegaard
Mats Hummels
Rodri
Harry Kane
Declan Rice
Vitinha
Cole Palmer
Dani Carvajal
Lamine Yamal
Bukayo Saka
William Saliba
Kylian Mbappe
Lautaro Martinez
Ademola Lookman
Antonio Rüdiger
Alejandro Grimaldo