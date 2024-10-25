2024 mazot gübre desteği ödemeleri: Mazot gübre desteği yattı mı, ne zaman yatacak?

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Tarım ve Orman Bakanlığı Çiftçi Kayıt Sistemi'ne kayıtlı olan çiftçilere 2024 yılı mazot ve gübre desteği ödemeleri, çiftçiler tarafında mercek altına alınmış durumda.

Tarım ve Orman Bakanı sayın İbrahim Yumaklı, "Toplam 4 kalemde 1 milyar 35 milyon 982 bin lira çiftçilerimizin hesaplarına aktarılacak" ifadelerini kullanmasının ardından ödemelerin yapılıp yapılmadığı araştırılıyor.

Ziraat bankası üzerinden gerçekleşecek olan ödemeler çiftçiler tarafından heyecanla bekleniyor. Peki, gübre ve mazot desteği ödemeleri yattı mı?

MAZOT GÜBRE DESTEĞİ HESAPLARA YATTI MI?

18 Ekim 2024 tarihinde Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, tarımsal destekleme ödemelerinin başladığını duyurdu. Bakan Yumaklı, çiftçilere yönelik toplam 1 milyar 35 milyon 982 bin liralık desteğin bugün hesaplara yatırıldığını belirtti.

ÇİFTÇİ DESTEK ÖDEMESİ NEREDEN VE NASIL SORGULANIR?

Çiftçi Kayıt Sistemi'ne kayıtlı olan çiftçi vatandaşlar e-Devlet üzerinden T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleriyle Çiftçi Destek Ödemesi sorgulaması yapabilir. Sorgulama yapmak için e devlet ekranı üzerinden Çiftçi Kayıt Sistemi ekranına giriş yapmak yeterli olacaktır.