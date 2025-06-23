2025-2026 ilkokul kayıt tarihleri: İlkokul 1. sınıf kayıtları ne zaman başlıyor, nasıl yapılır?

2024-2025 eğitim öğretim yılı, 20 Haziran Cuma günü dağıtılan karnelerle sona erdi.

Yaz tatili yeni başlarken, 2025-2026 döneminde çocukları okula başlayacak olan veliler için heyecan şimdiden başladı.

Özellikle ilkokul 1. sınıfa ilk adımını atacak minikler için kayıt süreci gündemdeki yerini aldı.

Veliler, “1. sınıf kayıtları ne zaman başlıyor?”, “Kayıt işlemleri nereden yapılacak?” gibi soruların yanıtlarını merak ediyor.

2025-2026 İLKOKUL KAYITLARI NE ZAMAN?

Okul öncesi ve ilköğretim kurumlarında yeni kayıtlar temmuz ayının ilk iş gününden itibaren başlıyor.

Kayıt işlemi, 25/4/2006 tarihli ve 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu hükümlerince oluşturulan ulusal adres veri tabanındaki yerleşim yeri adres bilgileri esas alınarak, e-Okul sistemi üzerinden yapılıyor.

NASIL KAYIT YAPILIR?

Velilerin kayıt yaptırmak için herhangi bir başvuru yapmasına gerek yok. Öğrenciler, sistem tarafından ikamet adreslerine en yakın resmi okullara yerleştiriliyor.

Ancak ihtiyaç duyulması durumunda, kayıt işlemleri sırasında su, doğalgaz ya da elektrik faturası gibi belgeler istenebiliyor.

ÇOCUĞUM HANGİ OKULA GİDECEK?

Veliler, e-Devlet Kapısı üzerinden “İlköğretim Okulları Adrese Göre Kayıt Okulu Sorgulama (e-Kayıt)” hizmetini kullanarak çocuklarının hangi okula yerleştirildiğini kolayca öğrenebiliyor.

KAYIT SORGULAMA EKRANI