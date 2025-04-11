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Bahar aylarının gelmesiyle birlikte her yol yaz aylarının belli dönemlerinde uygulanan adli tatil sürecinin bu yılki başlangıç ve bitiş tarihleri hukuki süreci devam eden vatandaşlar tarafından merak edilmeye başlandı.

Hukuksal süreci devam eden binlerce vatandaş 2025 yılında adli tatilin hangi tarihte başlayıp biteceği konusundaki araştırmalarına hız kazandırmış durumda.

Tatil süresince adliyelerde görev yapacak nöbetçi mahkemeler, tutuklusu olan ve acil nitelik taşıyan davalara bakacak. Diğer davalara ise yeni adli yıla kadar ara verilecek. Peki, 2025 Adli tatil ne zaman? Adli tatil ne zaman başlayacak, kaç gün sürecek?

ADLİ TATİL NE ZAMAN BAŞLAYACAK VE BİTECEK?

Adli tatil, her yıl aynı tarihler arasında yapılıyor.

6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nda "Adli tatil süresi" başlıklı 102. maddesinde: "Adli tatil, her yıl 20 Temmuz'da başlar, 31 Ağustos'ta sona erer. Yeni adli yıl 1 Eylül'de başlar." ifadeleri yer alıyor.