2025 Dini günler takvimi: 2025 kandil günleri ve bayram tarihleri

Üç ayların başlamasına kısa bir zaman kala vatandaşlar 2025 yılı dini günler takvimini sıklıkla araştırmaya başladı.
Vatandaşlar arama motorlarında en çok 2025 yılındaki dini günlerin tarihleri hakkında aramalar gerçekleştiriyor.
2025 yılında kandil günleri, ramazan bayramı ve kurban bayramı tarihleri en çok araştırılan dini günler olarak dikkat çekiyor.
Peki 2025 yılında dini günler hangi tarihlere denk geliyor? İşte Diyanet'in açıkladığı 2025 dini günler takvimi..
2025 dini günler takvimi
Üç ayların başlangıcı : 1 Ocak 2025 Çarşamba
Regaip Kandili : 2 Ocak 2025 Perşembe
Miraç Kandili : 26 Ocak 2025 Pazar
Berat Kandili : 13 Şubat 2025 Perşembe
Ramazan'ın başlangıcı : 1 Mart 2025 Cumartesi
Kadir Gecesi : 26 Mart 2025 Çarşamba
Arefe günü : 29 Mart 2025 Cumartesi
Ramazan Bayramı 1. gün : 30 Mart 2025 Pazar
Ramazan Bayramı 2. gün : 31 Mart 2025 Pazartesi
Ramazan Bayramı 3. gün : 1 Nisan 2025 Salı
Arefe günü : 5 Haziran 2025 Perşembe
Kurban Bayramı 1. günü : 6 Haziran 2025 Cuma
Kurban Bayramı 2. günü : 7 Haziran 2025 Cumartesi
Kurban Bayramı 3. günü : 8 Haziran 2025 Pazar
Kurban Bayramı 4. günü : 9 Haziran 2025 Pazartesi
Hicri Yılbaşı : 26 Haziran 2025 Perşembe
Mevlid Kandili : 3 Eylül 2025 Çarşamba