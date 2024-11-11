2025 Dini günler takvimi: 2025 kandil günleri ve bayram tarihleri

Hüseyin Topuz

Üç ayların başlamasına kısa bir zaman kala vatandaşlar 2025 yılı dini günler takvimini sıklıkla araştırmaya başladı.

Vatandaşlar arama motorlarında en çok 2025 yılındaki dini günlerin tarihleri hakkında aramalar gerçekleştiriyor.

2025 yılında kandil günleri, ramazan bayramı ve kurban bayramı tarihleri en çok araştırılan dini günler olarak dikkat çekiyor.

Peki 2025 yılında dini günler hangi tarihlere denk geliyor? İşte Diyanet'in açıkladığı 2025 dini günler takvimi..

2025 dini günler takvimi

Üç ayların başlangıcı : 1 Ocak 2025 Çarşamba

Regaip Kandili : 2 Ocak 2025 Perşembe

Miraç Kandili : 26 Ocak 2025 Pazar

Berat Kandili : 13 Şubat 2025 Perşembe

Ramazan'ın başlangıcı : 1 Mart 2025 Cumartesi

Kadir Gecesi : 26 Mart 2025 Çarşamba

Arefe günü : 29 Mart 2025 Cumartesi

Ramazan Bayramı 1. gün : 30 Mart 2025 Pazar

Ramazan Bayramı 2. gün : 31 Mart 2025 Pazartesi

Ramazan Bayramı 3. gün : 1 Nisan 2025 Salı

Arefe günü : 5 Haziran 2025 Perşembe

Kurban Bayramı 1. günü : 6 Haziran 2025 Cuma

Kurban Bayramı 2. günü : 7 Haziran 2025 Cumartesi

Kurban Bayramı 3. günü : 8 Haziran 2025 Pazar

Kurban Bayramı 4. günü : 9 Haziran 2025 Pazartesi

Hicri Yılbaşı : 26 Haziran 2025 Perşembe

Mevlid Kandili : 3 Eylül 2025 Çarşamba