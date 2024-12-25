2025 kıdem tazminat: Asgari ücrette kıdem tazminatı ne kadar olacak?

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24 Aralık 2024 Salı günü dördüncü kez düzenlenen asgari ücret toplantısının ardından 2025 yılında ödenecek olacak asgari ücret tutarı belli oldu.

Asgari ücretin netleşmesinin ardından ona bağlı olarak işsizlik maaşı, kıdem tazminatı, GSS primleri, askerlik ve doğum borçlanması, isteğe bağlı sigorta primleri, staj ücretleri, asgari ücretlilerin rapor ücretlerinin de aralarında olduğu birçok kalemde tutarlar değişiklik yaşanacak.

Yaşanacak olan değişiklikle birlikte milyonlarca asgari ücretli çalışan özellikle de kıdem tazminatının ne kadar olacağı yönündeki araştırmalarına başladı. Peki, asgari ücrette kıdem tazminatı ne kadar olacak?

ASGARİ ÜCRETTE KIDEM TAZMİNATI NE KADAR OLDU?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan'ın kamuoyuyla paylaştığı yeni asgari ücretin detayları netleşti.

2025 yılında ödenecek olan asgari ücrette zamlı tutar 22 bin 104 TL oldu. Zamlanan asgari ücretin ardından 20.002 TL olan kıdem tazminatı tabanı, gelecek yıl 26.004 TL’ye yükselecek.