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Milli basketbolcu Alperen Şengün’ün de yer alacağı Amerikan Basketbol Ligi (NBA) All Star’da yer alacak takım ve eşleşmelerin belli olmasının ardından merakla beklenen maç için geri sayım başladı.

Basketbolseverler NBA2025 All-Star maçının tarihi hakkında araştırmalarına hız kazandırdı. NBA All-Star organizasyonu ilk kez dört takım ve 3 maçlık bir mini turnuvayı (2 yarı final ve 1 final) içerecek.

All Star maçının ne zaman yapılacağı ve hangi kanalda yayınlanacağı büyük bir merak konusu olmuş durumda. Peki, 2025 NBA All Star maçı ne zaman, saat kaçta? NBA All Star maçı hangi kanalda yayınlanacak?

NBA ALL STAR 2025 NE ZAMAN, SAAT KAÇTA OYNANACAK?

2025 NBA All Star 16 Şubat'ı 17 Şubat'a bağlayan gece oynanacak.

74.'sü düzenlenecek Chase Center'da oynanacak NBA All Star'ın sabaha karşı 04.20'de başlaması bekleniyor.

NBA ALL STAR 2025 HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

NBA All Star maçı, S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.