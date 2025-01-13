2025 TCMB PPK toplantı tarihi: Merkez Bankası faiz toplantıları ne zaman yapılacak?

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2025 yılında gerçekleştireceği Para Politikası Kurulu (PPK), toplantıları ve rapor takvimini açıkladı.

Açıklanan rapor ve takvimde yer alan bilgilere göre TCMB, bu yıl 12 yerine 8 PPK toplantısı gerçekleştirecek. Banka ayrıca, 8 PPK toplantı özeti, 4 enflasyon raporu ve 2 finansal istikrar raporu açıklayacak.

Piyasalar tarafından yakın takibe alınacak olan, PPK toplantılarının ne zaman yapılacağı ise araştırılmaya başlandı. Peki, Merkez Bankası faiz toplantısı ne zaman yapılacak? Merkez Bankası faiz toplantı tarihleri belli oldu mu?

MERKEZ BANKASI FAİZ TOPLANTISI NE ZAMAN YAPILACAK?

Merkez Bankası, 2025 yılı takvimini internet sitesinde yayımladı. Yayımlanan takvime göre gelecek yıl 8 PPK toplantısı gerçekleştirecek Banka, 8 PPK toplantı özeti, 4 enflasyon raporu ve 2 finansal istikrar raporu açıklayacak.

TCMB, PPK toplantılarını ise 23 Ocak, 6 Mart, 17 Nisan, 19 Haziran, 24 Temmuz, 11 Eylül, 23 Ekim ve 11 Aralık tarihlerinde gerçekleştirecek.