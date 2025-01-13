2025 TIPDİL sınav tarihi: TIPDİL sınav tarihi belli oldu mu? 2025 TIPDİL ne zaman yapılacak?

Haber Merkezi

TUS, DUS, EUS ve diş hekimliği ile tıp alanlarında doktora programlarına başvuru yapmak isteyen adaylar yabancı dil yeterliğini ölçmek için TÖMER TIPDİL Sınavı’na katılım sağlıyorlar.

Senede 2 kez gerçekleştirilen TÖMER TIPDİL Sınavı, Ankara Üniversitesi Sınav Yönetim Merkezi (ASYM) tarafından düzenleniyor.

Ankara Üniversitesi tarafından gerçekleştirilen TIPDİL sınavının oturumu, 80 soru ve 150 dakikadan oluşuyor. 2025 yılında TIPDİL sınavına katılım sağlamak isteyen adaylar sınav tarihlerini araştırmaya başladı. Peki, 2025 TIPDİL Sınavı ne zaman?

2025 TIPDİL NE ZAMAN?

Her yıl senede iki kez gerçekleştirilen TIPDİL sınavının 2025 yılında hangi tarihlerde gerçekleşeceği henüz netleşmedi.

Ancak, sınav geçtiğimiz yıl 17 Şubat 2024 tarihinde gerçekleştirilmişti. Bu yıl da sınavın yine Şubat ayında yapılabileceği tahmin ediliyor.