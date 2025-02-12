2025 TUS/1 BAŞVURU TAKVİMİ: TUS başvuruları ne zaman bitecek?

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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından gerçekleştirilecek olan Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı'nın (TUS) başvuruları devam ediyor.

Tıp alanında uzmanlığını almak isteyen adaylar için 2025 yılının ilk TUS sınavı başvurularında geri sayım başlamışken henüz başvuru yapmayan adaylar başvuruların sonlanacağı tarih hakkındaki araştırmalarını sürdürüyor.

Bu yılın ilk TUS oturumuna ilişkin bilgiler ise, 2025-TUS 1. Dönem Kılavuzu ile 2025-STS Tıp Doktorluğu 1. Dönem Kılavuzu’nda yer alıyor. Peki, 2025-TUS 1. Dönem başvuruları ne zaman bitecek?

TUS BAŞVURUSU NE ZAMAN BİTECEK?

Tıp alanında uzmanlığını almak isteyen adayların girmekle yükümlü oldukları TUS sınavında 2025 yılı ilk sınav başvuruları, 4-12 Şubat 2025 tarihleri arasında yapılacak.

Başvuruların tamamlanmasının ardından, 2025 TUS 1. dönem sınavı, 23 Mart 2025 tarihinde uygulanacak.

Sınav sonuçları ise 18 Nisan 2025 tarihinde ilan edilecek.