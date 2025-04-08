2025 Zilkade ayı ne zaman? Zilkadenin önemi ve ibadetleri

Yağmur Uçar

Zilkade ayı, Hicri takvime göre yılın on birinci ayıdır. İslam takvimine göre Zilkade ayı, Hac ibadetinin yapıldığı Zilhicce ayından önceki aydır.

Zilkade ayı, ismi Arapça "zul" kökünden türetilmiştir ve "dinlenme" veya "savaşsızlık" anlamına gelir.

Bu ayda, Araplar eski dönemlerde savaş yapmamaya özen gösterirlerdi. Bu nedenle, Zilkade ayı bir barış ve huzur dönemi olarak kabul edilir.

Kurban'a geri sayım başlarken, 2025 Zilkade tarihleri ve ibadetleri de merak edilir.

Peki; Zilkade ayı ne zaman başlayacak? Zilkade ayında neler yapılır? İşte önemi ve faziletleri...

2025 ZİLKADE TARİHİ

2025 zilkade ayı 29 Nisan 2025 Salı günü başlayacak ve 28 Mayıs 2025 tarihinde sona erecek.

ZİLKADENİN ÖNEMİ

Zilkade, Ramazan ile Kurban arasında bir köprü vazifesi görür.

Zilkade ayında meydana gelen olaylar arasında Hz. İbrâhim ile İsmâil'in Kâbe'nin temellerini yükseltmeleri, denizin Hz. Mûsâ için yarılması, Hz. Yûnus'un balığın karnından çıkması zikredilir.

Zilkade ayı boyunca Allah’a zikretmek, dua etmek ve günahların bağışlanması için dileklerde bulunmak da önemlidir.

ZİLKADE AYI İBADETLERİ

Zilkade ayında, genel olarak nafile ibadetler yapılabilir. Bu, namaz, oruç, dua ve zikir gibi ibadetleri içerir.

Zilkade ayında da sadaka vermek ve hayır işlerine katılmak tavsiye edilen bir davranıştır.