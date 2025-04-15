2025'te ev hanımlarına emeklilik şansı: Son durum ortaya çıktı! İşte gündemdeki şartlar...

Yağmur Uçar

Ev hanımları ve eşleri tarafından sıkça merak edilen "emeklilik" konusu, kamuoyunda gündemden düşmüyor.

25 yıllık evlilik şartı başta olmak üzere herhangi bir yasa düzenlemesi ve şartları dört gözle bekleniyor.

İş hayatı yerine evde çalışan kadınların emeklilik özgürlüğü olabilmesi adına atılacak bütün adımlar, yakından takip ediliyor.

Sosyal güvenceye sahip olmak şansı yakalamak isteyen ev hanımları, emekli olup olamayacaklarını araştırıyor.

İşte ev hanımlarına emeklilikte son gelişmeler 2025...

TBMM Dilekçe Komisyonuna yapılan başvurular arasında evlilikte 25 yılını tamamlayan kadınların emekli olabilmesine imkan sağlanması talebi yer aldı.

Dilekçeye verilen yanıtta, söz konusu talep için Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nda değişiklik veya bazı alanlarda yeni yasal düzenlemeler yapılması gerektiği belirtilerek, "3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun ile TBMM İçtüzüğü'nün 116'ncı maddesi uyarınca dilekçe hakkında Komisyonumuzca başka bir işlem yapılamayacağına karar verildi." ifadesi kullanıldı.

Bakan Işıkhan, 2024 yılındaki açıklamasında "Ev kadınlarına üçte bir prim desteğinin verilmesi konusundaki çalışmalarımızı başlattık. İsteğe bağlı sigortalılık kapsamında, yükümlü olunan primin üçte birinin devlet tarafından ödenmesi yönünde bir sistem kuruyoruz." dedi.

Ev kadınlarının sigortalılığı ve emekliliğiyle ilgili düzenleme hazırlıklarına yönelik soru üzerine Işıkhan, şunları söyledi:

"Ev kadınlarına üçte bir prim desteğinin verilmesi konusundaki çalışmalarımızı başlattık. İsteğe bağlı sigortalılık kapsamında, yükümlü olunan primin üçte birinin devlet tarafından ödenmesi yönünde bir sistem kuruyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın sözü ve biz bunu yerine getireceğiz. Bunda kesinlikle bir sapma olmayacağını da özellikle vurgulamak isterim. Bunun zamanı ve şartları oluştuğunda zaten biz hem alandaki sendikalarımızdan, kadın örgütlerimizden ve birçok kuruluştan sivil toplum kuruluşlarından fikirler alacağız. Ondan sonra belirli bir noktaya getireceğiz. Daha sonra da ortaya çıkan tabloyu Hazine ve Maliye Bakanlığımızın yetkilileriyle bir araya gelerek bunu da hayata geçireceğiz. Ancak bu uzun erimli bir çalışma olduğu için de hedefimiz orta vadede bunu uygulamaya aktarmak olacak."

2025 yılında doğum yardımı ve evlilik desteği gibi konularda gelişmeler yaşanırken, ev hanımlarına emeklilik açısından da gelişmeler bekleniyor. Ancak henüz resmi bir detay bulunmuyor.