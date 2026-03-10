2026 Fitre son günü ne zaman, hangi gün? Fitre ne zamana kadar verilir?

Ramazan ayında ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması gereken fıtır sadakası (fitre), maddi imkanı olan Müslümanlar için önemli bir ibadet olarak kabul edilir.

Her yıl olduğu gibi 2026 yılında da birçok kişi fitresini zamanında vermek için fitre son gününün ne zaman olduğunu araştırıyor.

Fitrenin, Ramazan Bayramı namazından önce ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması tavsiye edilir.

Peki, 2026 fitre son günü ne zaman, fitre en geç hangi tarihe kadar verilebilir? İşte merak edilen detaylar...

FİTRE SON GÜNÜ NE ZAMAN 2026

Fitre vermenin en faziletli zamanı Ramazan ayı içerisidir, ancak en son süre bayram namazı vaktine kadardır.

Bayram namazından önce verilmesi müstehap kabul edilir.

Bayram sabahı namazdan önce verilmesi fakirin ihtiyaçlarını karşılaması açısından önemlidir.

Şâfiî mezhebinde ise; fitreyi, meşru bir mazeret bulunmadıkça bayramın birinci gününün gün batımından sonraya bırakmak haramdır. Fitreyi Ramazan’ın ilk günlerinde vermek de caizdir. (Nevevî, el-Mecmû’, 6/128)