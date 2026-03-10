Ehliyet yenileme ücreti 2026: İşte adım adım ehliyet yenileme süreci

Türkiye’de milyonlarca sürücüyü ilgilendiren ehliyet yenileme işlemleri 2026 yılında da devam ediyor.

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü üzerinden gerçekleştirilen başvurularla eski tip sürücü belgeleri yeni çipli ehliyetlerle değiştiriliyor.

Başvuru öncesinde gerekli belgelerin hazırlanması, randevu alınması ve belirlenen ücretlerin ödenmesi gerekiyor.

İşte ehliyet yenileme işlemlerinde izlenmesi gereken adımlar ve merak edilen tüm detaylar.

EHLİYET YENİLEME ÜCRETİ 2026

2026 yılında ehliyet yenilemek isteyen sürücüler için başvuru süreci Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü üzerinden yürütülüyor. Vatandaşlar işlemlerini gerçekleştirebilmek için randevu.nvi.gov.tr adresinden ya da ALO 199çağrı merkezi aracılığıyla randevu alabiliyor.

Yeni tip sürücü belgesi için belirlenen ücret 2.155 TL olarak açıklanırken, eski tip ehliyetini değiştirmek isteyenler için harç bedeli 8.869 TL olarak uygulanıyor.

ADIM ADIM EHLİYET YENİLEME SÜRECİ

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri’nin resmi randevu sitesi üzerinden ya da ALO 199 çağrı merkezi aracılığıyla nüfus müdürlüğü için randevu oluşturun.

Aile hekiminizden veya yetkili sağlık kuruluşlarından “Sürücü olur” ibareli sağlık raporunu temin edin.

2026 yılı için ehliyet yenileme/yıpranma harcı 2.155 TL olarak belirlenirken, eski tip ehliyet değişimi için bu ücret 8.869 TL. Ödeme anlaşmalı bankalar veya Gelir İdaresi Başkanlığı sistemi üzerinden yapılabiliyor.

Son 6 ay içinde çekilmiş 1 adet biyometrik fotoğraf ve kimlik belgesini hazır bulundurun.

Randevu saatinde nüfus müdürlüğüne giderek belgelerinizi teslim edin ve eski ehliyetinizi yetkililere verin.

Başvuru sonrası size 15 gün geçerli geçici sürücü belgesi verilir ve bu belgeyle araç kullanmaya devam edebilirsiniz.

Yeni sürücü belgeniz hazırlanarak adresinize kargo ile gönderilir.