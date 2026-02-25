2026 Gezegen Geçidi tarihi: 6 gezegenin hizalanması ne zaman, ne kadar sürecek?

2026 yılı, astronomi meraklıları için takvimlere not düşülecek nadir bir gökyüzü olayına sahne olacak.

“Gezegen Geçidi” olarak adlandırılan bu astronomik olay sırasında Merkür, Venüs, Jüpiter, Satürn, Uranüs ve Neptün, Dünya’dan bakıldığında aynı doğrultuda sıralanmış gibi görünecek.

Bilim insanlarına göre bu tür hizalanmalar belirli aralıklarla gerçekleşse de, birden fazla gezegenin aynı anda gözlemlenebilmesi gökyüzünde dikkat çekici ve etkileyici bir tablo oluşturuyor.

İşte gezegen geçidine dair merak edilenler…

2026 GEZEGEN GEÇİDİ NE ZAMAN?

Astronomi meraklılarını heyecanlandıran Gezegen Geçidi, 28 Şubat Cuma günü gerçekleşecek.

Astronomik olay, 28 Şubat günü gün batımının hemen ardından batı ufkunda gözlemlenebilecek.

Uzmanlara göre en net görüntü, gün batımından sonraki ilk 30 ila 60 dakika içinde elde edilebilecek. Bu kısa zaman aralığında gökyüzünde etkileyici bir gezegen dizilimi oluşacak.

HANGİ GEZEGENLER AYNI HİZADA OLACAK?

Bu yılki geçitte şu altı gezegen yer alacak:

Merkür

Venüs

Jüpiter

Satürn

Uranüs

Neptün