Oruçluyken tırnak kesilir mi, tırnak kesmek orucu bozar mı? Diyanet açıkladı

On bir ayın sultanı Ramazan’ın manevi ikliminde ibadetlerini eksiksiz yerine getirmek isteyen vatandaşlar, günlük hayattaki alışkanlıklarının oruç üzerindeki etkilerini titizlikle araştırıyor.

Bu kapsamda, özellikle kişisel temizlik ve bakım süreçlerine dair doğru bilinen yanlışlar kafa karışıklığına yol açabiliyor.

Arama motorlarında en sık sorgulanan "Oruçluyken tırnak kesmek ibadete engel mi?" sorusu, her yıl olduğu gibi bu yıl da gündemin ilk sıralarına yerleşti.

Peki, tırnak kesmek orucun sıhhatini zedeler mi?

ORUÇLUYKEN TIRNAK KESİLİR Mİ?

Diyanet’e göre, oruçluyken saç, sakal ve tırnak kesmek ya da vücut temizliği yapmak orucu bozmaz.

Hanefi mezhebi esas alınarak yapılan değerlendirmede, ağız dolusu olsa bile istem dışı kusmanın, balgam veya burun akıntısının yutulmasının, boğaza su kaçırmamak şartıyla yıkanmanın ya da yüzmenin orucu geçersiz kılmadığı belirtiliyor.

Ayrıca ıslak da olsa misvak veya diş fırçası kullanmanın, göze sürme çekmenin, güzel koku sürünmenin ya da koklamanın, gece sona eren hayız veya nifas sonrası gusül almadan sabahlamanın ve oruçlu olduğunu unutarak yasakları ihlal etmenin de orucu bozmadığı ifade ediliyor.