Kadir Gecesi zikirleri 2026: Bu gece çekilecek kıymetli zikirler

Kadir Gecesi, ibadet, dua ve zikirle geçirilmesi tavsiye edilen en mübarek gecelerden biridir.

Kur’an-ı Kerim’de “bin aydan daha hayırlı” olduğu bildirilen bu müstesna gecede Müminler, Allah’a daha çok yönelerek tövbe eder, dua eder ve zikirlerle kalplerini arındırmaya çalışır.

Kadir Gecesi’ni en verimli şekilde değerlendirmek isteyen pek çok kişi ise bu gece hangi zikirlerin çekileceğini ve kaç defa okunacağını merak ediyor.

Kadir Gecesi’nde çekilen zikirler, kulun Allah’a yakınlaşmasına vesile olurken aynı zamanda manevi huzurun artmasına da katkı sağlar.

Bu özel gecede istiğfar, salavat ve tevhid zikri başta olmak üzere pek çok zikir tavsiye edilir.

İşte Kadir Gecesi’nde okunabilecek ve Müslümanlar arasında yaygın olarak tavsiye edilen kıymetli zikirler...

KADİR GECESİ ZİKİRLERİ

100 defa Estağfirullah el azim ve etübü ileyk

100 defa La ilahe illallah

100 defa Elhamdülillah

100 defa Allahü Ekber

100 defa Sübhanallah

100 defa La havle vela kuvvete illa billahil aliyyil azim

100 defa Subhanallahi vel hamdülillahi vela ilahe illallahu vallahuekber

100 defa Allahümme inneke afüvvün kerîmün tühibbül afve fa’fü annî.