2026’da başlıyor! O ülkede artık yalnızca erkekler değil kadınlarda askere alınacak

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Danimarka Savunma Bakanlığı tarafından dikkat çeken yeni bir karar imza atıldı. Ülke tarihinde bir ilk olarak nitelendirilen bu karar medyada büyük yankı uyandırdı.

Savunma kapasitesini arttırmak ve aynı zamanda toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamak amacıyla atılan bu adımla birlikte 2026 yılından itibaren Danimarka’da artık kadınlarda zorunlu askerlik hizmetine dahil olacak.

Danimarka’da şimdilerde yalnızca 18 yaş üstü erkekler zorunlu askerlik yaparken, kadınlar gönüllülük esasıyla orduya katılabiliyordu. Ancak ülke tarihinde bir ilk olan yeni sistemle birlikte 2026 itibarıyla askerlik yaşına gelen tüm kadınlar da erkeklerle eşit şartlarda silahlı kuvvetlerde görev alacağı paylaşıldı.

TARİHTE BİR İLK!

Danimarka atılan bu adımla birlikte, İskandinav ülkeleri arasında kadınları zorunlu askerliğe dahil eden ilk ülke olarak kayıtlara geçti. Bu hamlenin bölgedeki diğer ülkeler için de örnek teşkil etmesi bekleniyor.

Savuma Bakanlığınca alınan yeni kararlar çerçevesinde, askerlik hizmet süresinin de revize edilmesi bekleniyor.

Danimarka Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanı Michael Hildgord alınan yeni karar hakkında, "Günümüzün güvenlik ortamında tüm savaş gücümüzü harekete geçirmeliyiz" dedi.

Ülkenin Savunma Bakanı Troels Lund Poulsen ise kararın "ülkenin savunma ihtiyaçları doğrultusunda" alındığını vurguladı.