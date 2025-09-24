23 Eylül reyting sonuçları: Gözleri Karadeniz, Kıskanmak, Bahar...

Her gün bir önceki güne ait Total, AB ve ABC sıralaması belli olurken dünün reyting sonuçları merakla bekleniyor.

Dün akşam gündüz kuşağı programları ve birbirinden güzel diziler ve programlar ekranlardaki yerini aldı. Güçlü yapımların reyting savaşı sona erdi.

İzleyiciler, dün akşamın reyting sonuçlarını merak ediyor. Peki dün akşam en çok izlenen dizi ve programlar hangileri?

23 EYLÜL SALI REYTİNG SONUÇLARI

23 Eylül 2025 Salı gününe ait reyting sonuçları belli oldu. Not TV ekranlarında yayınlanan Kıskanmak dizisi, Total'de 4. sıraya, AB'de 1. sıraya, ABC'de ise 2. sıraya yerleşti.