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23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla açık ve kapalı olan kurumlara dair araştırmalar tüm hızıyla devam ediyor.

Bu araştırmalar kapsamında 23 Nisan’da (bugün) eczanelerin çalışma saatleri birçok kişi tarafından merakla araştırılan konuların başında geliyor.

Rahatsızlık nedeniyle ilaca ihtiyaç duyan vatandaşlar, 23 Nisan tarihlerinde eczanelerin açık olup olmadığını sorguluyor. Peki, 23 Nisan Çarşamba (bugün) eczaneler açık mı? 23 Nisan’da eczaneler çalıyor mu?

BUGÜN (23 NİSAN) ECZANELER AÇIK MI, KAPALI MI?

23 Nisan resmi tatil olduğundan eczaneler bugün kapalı olacak. Nöbetçi eczaneler ise gün boyunca hizmet vermeye devam edecek.

Vatandaşlar yaşadıkları il ve ilçelerin odaları üzerinden açık olan nöbetçi eczanelerini öğrenebilecek. Ayrıca İstanbul’da yaşayanlar İl Sağlık Müdürlüğü nöbetçi eczaneler listesini takip edebilir.

81 ilde, 23 Nisan Çarşamba günü nöbetçi olan eczaneler ise e-Devlet üzerinden TİTCK - Nöbetçi Eczane sorgula” bölümünden öğrenilebilir.