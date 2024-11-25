24 Kasım reyting sonuçları: Teşkilat, Deha... İşte zirvenin sahibi

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Her gün bir önceki güne ait Total, AB ve ABC sıralaması belli olurken dünün reyting sonuçları merakla bekleniyor.

Dün akşam gündüz kuşağı programları ve birbirinden güzel diziler ekranlardaki yerini aldı. Güçlü yapımların reyting savaşı sona erdi.

İzleyiciler, dün akşamın reyting sonuçlarını merak ediyor. Peki dün akşam en çok izlenen dizi ve programlar hangileri?

24 KASIM PAZAR REYTİNG SONUÇLARI

Total katagorisinde 1. sırada: TRT1’de yayınlanan Teşkilat, 2. sırada: Show TV’de ekrana gelen Deha, 3. sırada: Ozan Gündoğdu ile Now Ana Haber Hafta Sonu yer aldı.

AB katagorisinde 1. sırada: Teşkilat, 2. sırada: Deha, 3. sırada: Ozan Gündoğdu ile Now Ana Haber Hafta Sonu yer aldı.

ABC katagorisinde 1. Sırada: Teşkilat, 2. Sırada: Deha, 3. Sırada: Ozan Gündoğdu ile Now Ana Haber Hafta Sonu yer aldı.