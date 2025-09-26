25 Eylül reyting sonuçları: Halef mi, Veliaht mı? İşte dünün birincisi

Her gün bir önceki güne ait Total, AB ve ABC sıralaması belli olurken dünün reyting sonuçları merakla bekleniyor.

Dün akşam gündüz kuşağı programları ve birbirinden güzel diziler ve programlar ekranlardaki yerini aldı. Güçlü yapımların reyting savaşı sona erdi.

İzleyiciler, dün akşamın reyting sonuçlarını merak ediyor. Peki dün akşam en çok izlenen dizi ve programlar hangileri?

25 EYLÜL PERŞEMBE REYTİNG SONUÇLARI

Total‘de “Halef: Köklerin Çağrısı” birinci sırayı aldı. İkinci sırayı “Veliaht”, üçüncü sırayı ise “Müge Anlı İle Tatlı Sert” elde etti.

AB grubunda ise lider “Masterchef Türkiye” oldu. İkinci sırayı “Veliaht”, üçüncü sırayı ise “Halef: Köklerin Çağrısı” aldı.

ABC kategorisinde ise birinci sırayı “Veliaht” elde etti. İkinci sırada “Masterchef Türkiye”, üçüncü sırada ise “Halef: Köklerin Çağrısı” yer aldı.