YKS geç başvuru takvimi 2026: Başvuru tarihleri ve ücreti

Üniversite hayali kuran milyonlarca aday için kritik süreçte yeni bir aşamaya geçildi.

3 Mart’a kadar başvurusunu tamamlayamayan öğrenciler için gözler geç başvuru dönemine çevrildi.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından açıklanan Yükseköğretim Kurumları Sınavı 2026 geç başvuru takvimiyle birlikte, adaylara son bir fırsat sundu.

Peki, YKS 2026 geç başvurular başladı mı, ne zaman, kaç TL? İşte detaylar...

YKS 2026 GEÇ BAŞVURU TARİHLERİ

ÖSYM takvimine göre 2026 YKS için normal başvuru sürecini kaçıran adaylar için geç başvuru dönemi 10 – 12 Mart 2026 tarihleri arasında uygulanacak.

YKS GEÇ BAŞVURU ÜCRETİ

Geç başvuru döneminde sınav ücretleri normal başvuru ücretine göre %50 artırımlı olarak alınır.

Normal oturum ücreti: 700 TL

Geç başvuru oturumu ücreti: 1 050 TL (her bir oturum için)

YKS GEÇ BAŞVURU NASIL YAPILIR

Adaylar başvurularını bu tarihler arasında ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden gerçekleştirebilirler; sistem 12 Mart saat 23.59’da kapanacak.