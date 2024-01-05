5 Ocak 2024 maç programı: Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var?
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5 Ocak 2024 Cuma günü oynanacak futbol maçları spor severler tarafından merak ediliyor.

Bugün oynanacak maçları merak edenler arama motorlarında konu hakkında aramalarına hız verdi.

Futbolseverler internette "Bugün kimin maçı var?" ve "Bugün hangi maçlar var?" sorularına yanıt arıyor.

Süper Lig'e verilen ara bugün sona eriyor. Peki bugün hangi maçlar oynanacak?

5 Ocak 2024 Cuma günü oynanacak futbol maçlarını sizler için derledik. İşte bugün oynanacak maçlar ve başlama saatleri...

17:00 Gaziantep FK - Pendikspor

20:00 Beşiktaş - Kasımpaşa

20:00 Antalyaspor - Alanyaspor

21:45 Sporting Lizbon - Estoril

23:45 Boavista - Porto

22:15 Brentford - Wolverhampton

22:30 Fulham - Rotherham United

22:45 Bologna - Genoa

23:00 Tottenham - Burnley