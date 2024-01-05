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5 Ocak 2024 maç programı: Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var?

5 Ocak 2024 maç programı: Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var? 5 Ocak Cuma günü oynanacak maçlar futbolseverlerin gündeminde yer alıyor. İşte bugün oynanacak futbol maçların programı...