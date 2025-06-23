6 gün sonra devreye giriyor: ATM’ler artık böyle olacak

Bankacılıkta devrim niteliğinde bir adım atılıyor. 28 Haziran 2025 itibarıyla Avrupa’nın pek çok ülkesinde yeni nesil erişilebilir ATM’ler devreye giriyor.

Bu kapsamlı dönüşüm, Avrupa Birliği Erişilebilirlik Yasası çerçevesinde hayata geçiriliyor ve özellikle engelli bireylerin finansal hizmetlere bağımsız erişimini sağlamayı hedefliyor.

Yeni sistemle birlikte, ATM’ler artık sadece para çekme makineleri değil, aynı zamanda herkes için eşit hizmet sunan bir dijital asistan haline geliyor.

TASSARIM DEĞİŞİYOR!

Yüksek kontrastlı ekranlardan büyük puntolu yazılara, kulaklıkla çalışan sesli yönlendirme sistemlerinden tekerlekli sandalye kullanıcılarına özel ergonomik yüksekliklere kadar pek çok detay, erişilebilirlik esas alınarak yeniden tasarlandı.

Görme engelliler için sesli menüler, işitme engelliler için görsel uyarılar, fiziksel engelli bireyler için ise kolay erişim butonları ve kart giriş bölümleri gibi yenilikler, ATM kullanımını ilk kez bu kadar kapsayıcı hale getiriyor. Üstelik bu sistem yalnızca engelli bireyleri değil, yaşlılar ve dijital okuryazarlığı sınırlı kullanıcılar için de büyük kolaylık sağlayacak.

Yeni sistemle birlikte sadece erişilebilirlik değil, işlem hızı ve güvenlik de ön plana çıkıyor. Sadeleştirilmiş menüler, kullanıcıların daha az adımda işlem yapmasını sağlayacak. Bu sayede ATM kullanımı herkes için hem daha kolay hem de daha hızlı hale gelecek.