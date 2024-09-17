6 maç TRT 1'de şifresiz! İşte TRT 1'in şifresiz yayınlayacağı Şampiyonlar Ligi maçları

Şampiyonlar Ligi maçları için geri sayım başladı. Şampiyonlar Ligi’nde yeni sezon 17 Eylül’de başlıyor.
UEFA'nın kulüp bazında en önemli turnuvası olan UEFA Şampiyonlar Ligi bu sezon ilk kez lig formatında düzenlenecek.
Bilindiği üzere Şampiyonlar Ligi heyecanı bu sene TRT ekranlarında yaşanacak.
TRT 1 kanalı 17-19 Eylül tarihleri arasında yayınlayacağı Şampiyonlar Ligi maçlarını açıkladı.
Avrupa'nın en prestijli kupasında oynanacak maçlar futbolseverler tarafından büyük bir heyecanla bekleniyor.
TRT 1'in yayın akışının belli olmasının ardından hangi Şampiyonlar Ligi maçlarının şifresiz olarak ekrana geleceği kesinleşti.
İşte TRT 1'in şifresiz olarak yayınlayacağı maçların programı...
17 Eylül Salı
19:45 Young Boys - Aston Villa
22:00 Bayern Münih - Dinamo Zagreb
18 Eylül Çarşamba
19:45 Bologna - Shakhtar Donetsk
22:00 Club Brugge - Borussia Dortmund
19 Eylül Perşembe
19:45 Kızılyıldız - Benfica
22:00 Monaco - Barcelona