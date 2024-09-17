6 maç TRT 1'de şifresiz! İşte TRT 1'in şifresiz yayınlayacağı Şampiyonlar Ligi maçları Şampiyonlar Ligi'nde yeni sezon heyecanı bugün başlıyor. Maçları televizyondan takip etmek isteyenler Şampiyonlar Ligi maçlarının hangi kanalda yayınlanacağını araştırıyor. İşte şifresiz yayınlanacak Şampiyonlar Ligi maçlarının programı...

Hüseyin Topuz

Şampiyonlar Ligi maçları için geri sayım başladı. Şampiyonlar Ligi’nde yeni sezon 17 Eylül’de başlıyor.

UEFA'nın kulüp bazında en önemli turnuvası olan UEFA Şampiyonlar Ligi bu sezon ilk kez lig formatında düzenlenecek.

Bilindiği üzere Şampiyonlar Ligi heyecanı bu sene TRT ekranlarında yaşanacak.

TRT 1 kanalı 17-19 Eylül tarihleri arasında yayınlayacağı Şampiyonlar Ligi maçlarını açıkladı.

Avrupa'nın en prestijli kupasında oynanacak maçlar futbolseverler tarafından büyük bir heyecanla bekleniyor.

TRT 1'in yayın akışının belli olmasının ardından hangi Şampiyonlar Ligi maçlarının şifresiz olarak ekrana geleceği kesinleşti.

İşte TRT 1'in şifresiz olarak yayınlayacağı maçların programı...

17 Eylül Salı

19:45 Young Boys - Aston Villa

22:00 Bayern Münih - Dinamo Zagreb

18 Eylül Çarşamba

19:45 Bologna - Shakhtar Donetsk

22:00 Club Brugge - Borussia Dortmund

19 Eylül Perşembe

19:45 Kızılyıldız - Benfica

22:00 Monaco - Barcelona