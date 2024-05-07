6 Mayıs reyting sonuçları: Ömer dizisinin final sahnesi bekleneni karşılayamadı 6 Mayıs 2024 Pazartesi günü birbirinden güzel diziler, filmler ve haber bültenleri ekranlarda yerini aldı. İddialı yapımların reyting savaşı sona erdi. İşte zirvenin sahibi..

ensonhaber.com

Her gün bir önceki güne ait Total, AB ve ABC sıralaması belli olurken dünün reyting sonuçları merakla bekleniyor.

Dün akşam gündüz kuşağı programları ve birbirinden güzel diziler ekranlardaki yerini aldı. Güçlü yapımların reyting savaşı sona erdi.

İzleyiciler, dün akşamın reyting sonuçlarını merak ediyor. Peki dün akşam en çok izlenen dizi ve programlar hangileri?

6 Mayıs Pazartesi reyting sonuçları

Total'de reyting listesinin ilk sırasında Kızıl Goncalar, ikinci sırada Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi, üçüncü sırada Survivor All Star, dördüncü sırada Müge Anlı ile Tatlı Sert yer aldı.

AB'de birinci sırada Kızıl Goncalar, ikinci sırada Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi, üçüncü sırada Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber yer aldı.

20+ABC1 grubunda ise birinci sırada Kızıl Goncalar, ikinci sırada Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi, üçüncü sırada Müge Anlı yer aldı.