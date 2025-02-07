6 Şubat reyting sonuçları: Zirve değişti! İşte ilk sıradaki yapım...

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Her gün bir önceki güne ait Total, AB ve ABC sıralaması belli olurken dünün reyting sonuçları merakla bekleniyor.

Dün akşam gündüz kuşağı programları ve birbirinden güzel diziler ve programlar ekranlardaki yerini aldı. Güçlü yapımların reyting savaşı sona erdi.

İzleyiciler, dün akşamın reyting sonuçlarını merak ediyor. Peki dün akşam en çok izlenen dizi ve programlar hangileri?

6 ŞUBAT PERŞEMBE REYTİNG SONUÇLARI

Esra Erol’da, Total’de zirveyi kimseye bırakmadı. Hudutsuz Sevda, güçlü hikayesiyle ikinci sırada yer alırken, İnci Taneleri ise üçüncü sırada yer aldı.

AB grubunda İnci Taneleri, zirvedeki yerini korudu. Atv’nin yeni dizisi Başka Bir Gün, ikinci sıradan listeye girerken, Selçuk Tepeli ile Now Ana Haber de haber bültenleri arasındaki başarısını sürdürerek üçüncü sıraya yerleşti.