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7 Nisan Pazartesi okullar var mı, açılacak mı? İlkokul, ortaokul, liseler...

7 Nisan Pazartesi okullar var mı, açılacak mı? İlkokul, ortaokul, liseler... Pazartesi gününe çok az bir zaman kala, milyonlarca veli ve öğrencinin gündeminde okullar açılacak mı sorusu yer alıyor. Peki; 7 Nisan Pazartesi okul var mı, açılacak mı? Ara tatil uzatılacak mı? İşte MEB'in kararı...