7 Nisan Pazartesi okullar var mı, açılacak mı? İlkokul, ortaokul, liseler...

2024-2025 eğitim yılı, Nisan ara tatil döneminde...
Nisan ara tatili ile bayram tatili ile denk gelerek 28 Mart Cuma günü başladı.
Haziran ayında karnelerini alacak olan öğrenciler senenin son tatilini tamamlarken, bir yandan da ara tatil ne zaman bitecek? ara tatil uzadı mı? konuları gündeme geldi.
Yeni haftaya az bir zaman kala, "7 Nisan Pazartesi okullar var mı" sorusu araştırma konusu oldu.
Milyonlarca veli ve öğrenci, aynı soruya yanıt aramaya başladı.
Peki, ara tatil uzatıldı mı? 7 Nisan Pazartesi okullar açılacak mı? İşte bilgiler...
7 NİSAN 2025 OKULLAR AÇILACAK MI
İkinci dönemin ara tatili 28 Mart Cuma günü başladı. Ara tatil 7 Nisan Pazartesi son bulacak. Tatilin uzatılmasına dair herhangi bir açıklama yapılmadı.
Bu kapsamda öğrenciler, 7 Nisan'da ders başı yapacak.
2024-2025 eğitim öğretim dönemi ise, 20 Haziran'da tamamlanacak.