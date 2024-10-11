9. Yargı Paketi ne zaman çıkacak? 9. Yargı Paketi'nin ayrıntıları neler?

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Kamuoyunda 9. Yargı Paketi olarak bilinen Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM tarafından kabul edilmiş ve çalışmalar başlamıştı.

Geçtiğimiz günlerde 9. yargı paketinin toplamda 39 maddeden oluştuğunu aktaran Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 20 farklı kanunda değişiklik ve düzenleme öngördüğünü belirtmesinin ardından içeriği konusundaki merak artmıştı.

Peki, 9. Yargı Paketi ne zaman çıkacak, ceza indirimi ve af gelecek mi? İşte 9. Yargı Paketi maddeleri ve içeriği...

9. YARGI PAKETİ NE ZAMAN ÇIKACAK?

TBMM Genel Kurul, yeni yasama yılının ilk mesaisine 2 Ekim Çarşamba günü başladı. Komisyonlarda görüşmeleri tamamlanan tüketicilerin korunmasına yönelik kanun teklifi ile 9. Yargı Paketi'nin görüşmelerine geçilecek.

9. Yargı Paketi Meclis'ten geçtikten sonra yürürlüğe girecek.

9. YARGI PAKETİ'NİN AYRINTILARI NELER?

Kamuoyunda 9. Yargı Paketi olarak bilinen Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ne göre, sesli, yazılı veya görüntülü iletiyle hakaret suçu uzlaştırma kapsamından çıkarılarak ön ödeme kapsamına alınacak. Soruşturulması ve kovuşturulması şikayete bağlı olan hakaret suçu bakımından şikayet süresi, her ne suretle olursa olsun fiilin gerçekleştiği tarihten itibaren iki yılı geçemeyecek.

Arabuluculuk eğitimini tamamlayan ve mesleğinde 20 yıl kıdeme sahip olanlar yazılı sınava girmeden arabuluculuk siciline kayıt olabilecek. Uzlaştırmacı olmak için hukuk mezunu olma şartı getirilecek.

Buluntu olması nedeniyle veya kanun hükümleri gereğince trafikten men edilerek alıkonulan ve sahipleri tarafından 6 ay içinde teslim alınmayan veya aranmayan yediemin otoparklarındaki araçların satış usulü yeniden belirlenecek.