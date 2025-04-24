A101 raflarını doldurdu: Çadır, şişme koltuk, uyku tulumu, yastık, şişme yatak…

Haber Merkezi

A101, 1 Mayıs 2025 tarihli aktüel ürünler kataloğunu yayınladı.

1 Mayıs Perşembe günü mağazalarda satışa sunulacak olan ürünler arasında, 3 tekerlekli elektrikli mopedlerden katlanabilir elektrikli bisikletlere, çamaşır ve bulaşık makinelerinden buzdolaplarına kadar geniş bir ürün yelpazesi yer alıyor.

Ayrıca, kamp çadırları, temizlik malzemeleri ve daha birçok fırsat da bu katalogda yerini aldı.

A101'in bu hafta sunduğu indirimler, teknoloji ve ev eşyalarından, kamp ürünlerine kadar herkesin ihtiyacına hitap edecek.

İşte A101 1 Mayıs aktüel ürünler: