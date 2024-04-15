A101 şov başlıyor! her yer dolup taşacak; Saç Şekillendirme Seti 749.00 TL, Terlik Çeşitleri 84.90 TL... A101'in yeni aktüel kataloğuyla 18 Nisan Perşembe günü yine dopdolu! Eviniz için ihtiyacınız olan her şey var: ankastre setler, ev tekstili ürünleri, küçük ev aletleri, mutfak araç gereçleri ve hatta oyuncaklar. İşte A101 18 Nisan aktüel ürünler...

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A101 18 Nisan’da dolup taşacak;

A101 yine herkesi sevindirecek fırsatlarla geliyor! 18 Nisan Perşembe günü için hazırladığı aktüel kataloğuyla yine adından söz ettirecek gibi görünüyor.

Bu haftanın yıldızı ise APEC 150 CC Maxi Scooter oldu.

Hem pratik hem de eğlenceli bu taşıtlar, özellikle çocukların ve gençlerin ilgisini çekecek gibi duruyor.

Ama scooterlarla sınırlı değil, katalogda birbirinden kullanışlı ve şık ankastre setler, ev tekstili ürünleri, küçük ev aletleri, ütüden çay ve kahve makinelerine, mutfak araç gereçlerinden mobilyalara, oyuncaklardan elektronik ürünlere kadar geniş bir yelpazede ürün yer alıyor.

Elektronik severler içinse kulaklıklar ve akıllı telefonlar fırsat ürünleri arasında yer alıyor.

İşte A101 18 Nisan indirim kataloğu…