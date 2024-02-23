Acun Ilıcalı spor kanalı satın alıyor! Milyon dolarlar havada uçuşuyor… Türkiye’nin en çok izlenen kanallarından olan TV8’in sahibi olan Acun Ilıcalı bu sefer spor kanalı satın alıyor. Hull City adlı takımı satın alan Ilıcalı, bu kez Alman spor kanalının yüzde 50’sine milyon dolarlar verdi…

ensonhaber.com

Türk iş insanı Acun Ilıcalı, spor alanındaki yatırımlarına devam ediyor. İngiltere Championship ekibi olan Hull City’i satın almasının ardından bu kez spor kanalı alarak yatırımlarına bir yenisini daha ekledi.

Ilıcalı, Avrupa maçlarının yayın haklarını alarak kurduğu dijital yayın platformu Exxen aracılığı ile maç yayınları gerçekleştiriyordu.

30 milyon Dolara kanal…

Acun Ilıcalı tarafından sarın alınan kanalın satıştan önceki tek sahibi olan İsviçreli medya grubu Highlight Communications tarafından 30 milyon dolar karşılığında yüzde 50’sinin satılacağı duyuruldu.

Ayrıca geçtiğimiz yıl Sport1'in sahibi olan İsviçreli şirket, kanalı satma kararı almış ve Clap-Club haber sitesi, talipler arasında Acun Medya'nın da olduğunu duyurmuştu.

Almanca konuşan izleyici kitlesi için ilk olarak uyarlanacak yapım ise spor realite yarışması "Exatlon" olacak.