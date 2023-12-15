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Adana'da deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

Adana'da deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi AFAD ve Kandilli Rasathanesi ülkemizde yaşanan depremlerin detaylarını vatandaşlar ile paylaşıyor. Peki ülkemizde son deprem ne zaman oldu? İşte son depremler listesi..