Adana'da deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

6 Şubat tarihinde Kahramanmaraş merkezli 10 ilimizde büyük bir yıkıma sebep olan deprem felaketinin ardından ülkemizde binlerce deprem meydana geldi.
AFAD ve Kandilli Rasathanesi ülkemizde meydana gelen depremler hakkında vatandaşları bilgilendirmeye devam ediyor.
Yaşanan bu depremlerin detaylarını AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin resmi hesaplarından takip edebilirsiniz.
Adana'da deprem meydana geldi
Kandilli Rasathanesi, Soysallı-Ceyhan(ADANA) merkezli bir deprem meydana geldiğini açıkladı.
Türkiye saati ile 13:28:25'te meydana gelen depremin büyüklüğü 3.1 olarak açıklandı. Depremin derinliği 6.9 km olarak açıklandı.
Vatandaşlar yaşanan depremlerin detaylarını öğrenmek için AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin sosyal medya hesapları ve resmi sitesini sık sık ziyaret ediyor.
Aşağıdaki bağlantıyı ziyaret ederek ülkemizde meydana gelen son depremleri görebilirsiniz.