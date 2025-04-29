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Adile Naşit’in hayatı film oluyor! Bakın Adile Naşit’i kim canlandıracak…

Adile Naşit’in hayatı film oluyor! Bakın Adile Naşit’i kim canlandıracak… Yeşilçam’ın efsane oyuncusu Adile Naşit’in hayatı beyaz perdeye taşınıyor. Şen kahkahası ile 7’den 70’e herkesin gönlüne taht kuran Naşit’i canlandıracak isim belli oldu. Bakın Yeşilçam’ın Hafize Ana’sını kim canlandıracakmış…