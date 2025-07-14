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Admira Wacker - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Yeni sezon öncesi Avusturya'da kamp yapacak Galatasaray'ın hazırlık maçları merak uyandırdı. Sarı kırmızılılar Avusturya'daki ilk hazırlık maçında Admira Wacker ile kozları paylaşacak. İşte maçın bilgileri...

Haber Merkezi Haber Merkezi
14.07.2025 10:01
Admira Wacker - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Galatasaray'ın, 2025-2026 sezonu öncesinde Avusturya'da gerçekleştireceği kamp programı belli oldu.

Sarı kırmızılılar 19 Temmuz - 23 Temmuz tarihleri arasında Avusturya’nın Windischgarsten bölgesinde kampa girecek.

Hazırlıklarını İstanbul'da sürdüren Galatasaray geçtiğimiz gün hazırlık maçında Ümraniyespor ile karşı karşıya geldi ve maçı 5-2 kazandı.

Galatasaray yeni sezon hazırlıkları kapsamında Avusturya'da 4 hazırlık maçı oynayacak. Sarı-kırmızılıların ilk hazırlık maçında Avusturya ekibi Admira Wacker ile karşılaşacak.

Futbolseverler Galatasaray ile Admira Wacker arasındaki maçın detaylarını öğrenmek için aramalarını hızlandırdı.

Peki, Galatasaray - Admira Wacker maçı ne zaman oynanacak ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte maçın bilgileri...

Galatasaray - Admira Wacker maçı ne zaman?

Galatasaray - Admira Wacker maçı 20 Temmuz 2025 Pazar günü saat 20:30'da oynanacak. Müsabakanın yayıncısı henüz bilinmiyor.

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