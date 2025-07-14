Admira Wacker - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Galatasaray'ın, 2025-2026 sezonu öncesinde Avusturya'da gerçekleştireceği kamp programı belli oldu.
Sarı kırmızılılar 19 Temmuz - 23 Temmuz tarihleri arasında Avusturya’nın Windischgarsten bölgesinde kampa girecek.
Hazırlıklarını İstanbul'da sürdüren Galatasaray geçtiğimiz gün hazırlık maçında Ümraniyespor ile karşı karşıya geldi ve maçı 5-2 kazandı.
Galatasaray yeni sezon hazırlıkları kapsamında Avusturya'da 4 hazırlık maçı oynayacak. Sarı-kırmızılıların ilk hazırlık maçında Avusturya ekibi Admira Wacker ile karşılaşacak.
Futbolseverler Galatasaray ile Admira Wacker arasındaki maçın detaylarını öğrenmek için aramalarını hızlandırdı.
Peki, Galatasaray - Admira Wacker maçı ne zaman oynanacak ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte maçın bilgileri...
Galatasaray - Admira Wacker maçı ne zaman?
Galatasaray - Admira Wacker maçı 20 Temmuz 2025 Pazar günü saat 20:30'da oynanacak. Müsabakanın yayıncısı henüz bilinmiyor.