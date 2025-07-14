Admira Wacker - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Yeni sezon öncesi Avusturya'da kamp yapacak Galatasaray'ın hazırlık maçları merak uyandırdı. Sarı kırmızılılar Avusturya'daki ilk hazırlık maçında Admira Wacker ile kozları paylaşacak. İşte maçın bilgileri...